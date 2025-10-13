Starkregenschutz Todtnau: Regenüberlauf bei Schlechtnau unterstützt bei Starkregen

Das Regenüberlaufbecken in Schlechtnau ist eingeweiht worden. Damit sieht sich die Stadt Todtnau bei Starkregen gut aufgestellt.
Das Regenüberlaufbecken (RÜB) in Schlechtnau ist am Freitagvormittag eingeweiht worden, von Verwaltungsmitarbeitern und am Bau beteiligter Firmen. Baubeginn war am 25. September 2023, das endgültige Bauende ist für Frühjahr 2026 geplant. An das RÜB sind dann Schlechtnau, die Kernstadt von Todtnau, Brandenberg, Fahl, Feldberg, Aftersteg, Muggenbrunn und Notschrei angeschlossen. Die Baukosten betragen 2,7 Millionen Euro, davon übernimmt das Land 1,7 Millionen.