Starkregenmanagement in Hechingen: Auch die Hausbesitzer sind gefordert

Gutachten stellen die Risiken für Stetten und Boll dar, Karten zeigen die Gefahren. Die Stadt plant Maßnahmen, doch auch Eigentümer sind aufgerufen, privat Vorsorge zu treffen.
Das Land Baden-Württemberg fördert Kommunen, die sich auf Hochwasser vorbereiten. Die präventiven Maßnahmen beginnen mit Gutachten, die verschieden stark ausgeprägte Wetterlagen simulieren. Aus diesen Karten geht hervor, welche Grundstücke gefährdet sind. Die Ergebnisse der Gutachter liegen für die Hechinger Teilorte Stetten und Boll nun vor, und sie werden während einer gemeinsamen Sitzung der beiden Ortschaftsräte an diesem Dienstagabend in Boll vorgestellt (siehe Infokasten).