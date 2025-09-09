Starkregen: Unwetter im Westen – Lage bislang entspannt

Trotz heftiger Regenfälle im Westen und Südwesten melden Behörden bisher keine Zwischenfälle. Warum dennoch zur Vorsicht geraten wird und was zu erwarten ist.
Berlin - Trotz starker Regenfälle ist es im Westen und Südwesten Deutschlands nachts zunächst ruhig geblieben. Die Lagezentren in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz berichteten am frühen Morgen von bisher keinen nennenswerten Vorfällen oder Einsätzen. Im Saarland habe es 25 Einsätze wegen vollgelaufener Keller gegeben, sagte ein Sprecher dort. Der Deutsche Wetter-Dienst (DWD) hatte vor teils extremen Unwettern gewarnt.