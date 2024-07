Starkregen und Hagel DWD warnt vor Unwettern im Nordschwarzwald

In Teilen des Nordschwarzwalds könnte es am Freitagabend noch richtig ungemütlich werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in den Kreisen Calw und Freudenstadt vor Gewittern, Starkregen und Hagel.