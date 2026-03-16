Starkregen in Schömberg: Vorsorge ist bei Überschwemmungen alles, was zählt

In Schömberg gibt es neuerdings Landkarten, die die Starkregengefahr aufzeigen. Das Starkregenrisikomanagement spielt sich in der Vorsorge ab, war im Gemeinderat zu erfahren.
Überschwemmte Garagen und ein Keller in Oberlengenhardt, ein großes Unwetter in Schömberg und im benachbarten Unterreichenbach: Auch in der Glücksgemeinde kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Überschwemmungen nach Starkregen. Wie groß die Gefahr wo in Schömberg und seinen Ortsteilen ist, das ist neuerdings in Starkregengefahrenkarten ersichtlich. Zu finden ist diese auf der Internetseite der Gemeinde. Noch ausführlicher befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit dem Thema.