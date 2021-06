1 Auf der Bundesstraße 33 zwischen Mönchweiler und Peterzell verdrängen die Fahrzeuge die Hagelschicht auf der Fahrbahn. Foto: Dorer

Schon die gesamte Woche über gibt es in der Region Unwetter und starke Regenfälle. Auch am Mittwochabend war einiges im Schwarzwald-Baar-Kreis los.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Bereits am Mittwochnachmittag kündigte der Deutsche Wetterdienst an: Zunächst im Schwarzwald, später auch in den übrigen Regionen lokal kräftige Gewitter. Dabei heftiger Starkregen bis 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagel mit Korngrößen um vier Zentimeter sowie Sturmböen bis 85 Kilometer pro Stunde. Lokal eng begrenzt auch extrem heftiger Starkregen bis 60 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde und schwere Sturmböen bis 100 Stundenkilometer.

Bad Dürrheim vom Unwetter verschont

Natürlich war dabei auch der Schwarzwald-Baar-Kreis nicht gänzlich ausgenommen. In den frühen Abendstunden gab es teils heftigen Starkregen in Villingen-Schwenningen, der zu vereinzelten Einsätzen der Feuerwehr führte.

Im Bereich Niedereschach, Unterkirnach, Mönchweiler, Peterzell und St. Georgen waren Vorgärten und teilweise auch Straßen weiß, wie beispielsweise auf der Bundesstraße 33 in Richtung Peterzell. Bad Dürrheim hingegen scheint bis auf einen kurzen starken Regenschauer bislang von einem heftigeren Unwetter verschont geblieben zu sein.