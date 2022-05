5 Marius Beiter, Kapitän des VfB Bösingen, bei einem Freistoß in aussichtsreicher Position. Foto: Schleeh

Was für ein verrücktes Spitzenspiel: Vier Tore in den letzten 15 Minuten, ein verschossener Elfmeter sowie ein Platzverweis. Es war kaum an Emotion zu überbieten, was die Fans auf den Bruckäcker erlebten.















VfB Bösingen – TSV Ehningen 4:2 (0:1). Mit einem sensationellen Finish. 80 Minuten waren in Bösingen gespielt, als der Ehninger Bastian Bothner mit seinem 16. Saisontor einen Doppelpack zur 2:1-Gästeführung schnürte. Er hatte zuvor in der 24. Minute bereits zum 1:0 getroffen.

Schinacher trifft zum 1:1

Nach langer Anlaufzeit und etlichen Torgelegenheiten sorgte Bösingens Jonas Schinacher kurz nach dem Seitenwechsel für den 1:1-Ausgleich (52.).Knapp 30 Minuten passierten in der Folgezeit auf beiden Seiten nichts mehr – gute und gefährliche Angriffe blieben in den Strafräumen ungenutzt. Nun schien der VfB auf der Verliererstraße vor den letzten zehn Minuten.

Elfmeter landet am Pfosten

Und es kam vier Minuten nach dem neuerlichen Rückstand noch bitterer: Torsten Müller setzte einen Handelfmeter an den Innenpfosten – diese Entscheidung nach einem Schuss von Kevin Hezel war allerdings eine Fehlentscheidung. Bösingen gab allerdings nicht auf, kämpfte mit Leidenschaft und Beharrlichkeit weiter. Der Lohn war ein unfassbares Finale mit drei Treffern.

Joker Fabian Schmid

In der 86. Minute sorgte der nicht einmal 60 Sekunden zuvor als "Joker" eingewechselte Fabian Schmid für den 2:2-Ausgleich. Marius Müller scheiterte nach einem Diagonalball zunächst am Ehninger Torhüter Mustafa Görkem, ehe Schmid eiskalt aus kurzer Distanz abstaubte.

VfB-Powerplay im Endspurt

180 Sekunden später klingelte es umjubelt erneut im TSV-Kasten: Zunächst schlagen die Gäste einen Eckball weit aus der Gefahrenzone. Michael Bantle zieht den Ball erneut hoch in den Strafraum. Torsten Müller köpft von der Grundlinie über den Torwart hinweg zur Mitte und Marius Müller nickt die Kugel mit der Stirn zum 3:2 ein.

Ampelkarte für Gästeakteur

Kurze Zeit später fing sich der Ehninger Marius Bergeroglu eine "Ampelkarte" ein (90.+2), ehe Torsten Müller in Überzahl bei einem Konter nach Zuspiel von Jonathan Spät den Sack zum 4:2 endgültig zuschnürte.

TRAINER UND STATISTIK

Peter Leopold (VfB Bösingen): „Das war ein Riesending von meinen Jungs hinten heraus. Wir verschießen den Elfer, waren sicher nicht schlechter über die gesamte Spielzeit in einem Landesligaspiel auf sehr gutem Niveau. Am Ende drehen wir das Ding noch auf solche Art und Weise. Einfach eine tolle Truppe – ein riesen Kompliment. Das war Werbung für den Fußball und die Bestätigung dafür, warum wir diesen Sport alle so sehr lieben.“

VfB Bösingen: Knöpfle - Botzenhart (78. Lehmann), Dobricean, Schinacher (81. Kimmich), Mi. Bantle, Be. Bantle (58. Wulle), Beiter (86. Schmid), Hezel, Spät, To. Müller, Ma. Müller.

Tore: 0:1 Bothner (24.), 1:1 Schinacher (52.), 1:2 Bothner (80.), 2:2 Schmid (86.), 3:2 Ma. Müller (90.), 4:2 To. Müller (90.+4).

Schiedsrichter: Bahri Kurz; Besondere Vorkommnisse: Torsten Müller (Bösingen) schießt Elfmeter an den Innenpfosten (84.), Gelb-Rote Karte für Marcel Berberoglu (Ehningen/90.+2), Gelbe Karten: 4/4. Zuschauer: 200.