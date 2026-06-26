Starker Mittelstand in Furtwangen: Wirtschaft, Politik und IHK tauschen sich bei IEF-Werner aus

Vertreter aus Wirtschaft und Politik diskutieren in Furtwangen über den Industriestandort – und erhalten Einblicke in innovative Automatisierungstechnologien.
Hochrangige Gäste waren dieser Tage bei der Firma IEF-Werner GmbH in Furtwangen zu Besuch. Gemeinsam mit Thomas Albiez, Hauptgeschäftsführer der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg, Landrat Sven Hinterseh sowie Bürgermeister Florian Merz wurde über die aktuelle wirtschaftliche Situation des industriellen Mittelstands gesprochen. Darüber informiert die Stadt in einer Pressemitteilung.