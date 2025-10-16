Der Jahresabschluss 2023 des Freibads zeigt ein Minus. Trotz sinkender Besucherzahlen und hoher Betriebskosten blieb der Eigenbetrieb unter den geplanten Ausgaben.
Das Freibad in Oberndorf hat das Geschäftsjahr 2023 mit einem Verlust von knapp 300 000 Euro abgeschlossen. Dies geht aus dem Jahresabschluss hervor, den Christian Straub, Sachgebietsleiter Haushaltswesen und Controlling, dem Verwaltungsausschuss vorgestellt hat. Trotz des hohen Defizits blieb der Betrieb in mehreren Bereichen unter den geplanten Ausgaben. Die Gesamterträge des Eigenbetriebs beliefen sich auf rund 135 000 Euro, die Gesamtaufwendungen lagen bei ungefähr 563 000 Euro.