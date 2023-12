Starker Aufsteiger: RG Lahr ist bereits Vizemeister

In Hofstetten haben die Ringer der RG Lahr gewonnen und sind von Platz zwei in der Regionalliga nun nicht mehr zu verdrängen. Aufsteigen wollen sie nicht.

Regionalliga: KSV Hofstetten - RG Lahr 13:15. Der Jubel war bei der Mannschaft und bei den vielen mitgereisten Fans riesig, als die RG Lahr den bisher zu Hause ungeschlagenen KSV Hofstetten am Samstag mit 13:15 besiegte und damit am vorletzten Kampftag in der Regionalliga die Vizemeisterschaft sicherte. Ein riesengroßer Erfolg für die RG Lahr als Aufsteiger des Vorjahres aus der Oberliga und mit einer der jüngsten Mannschaften in der Liga.

Wie erwartet wurde es ein Kampf auf Messers Schneide. Den Auftakt, der sicherlich mit entscheidend für den Gesamtsieg war, machte erneut Youngster Jason Keil, der in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm den verdutzten Andrea Martino nach nur eineinhalb Minuten schulterte. Doch Hofstetten antwortete prompt. Im Schwergewicht hatte Calvin Keil gegen den 30 Kilogramm schwereren und starken Patrick Neumaier keine Chance.

Lesen Sie auch

Doch die Taktik der Lahrer Trainer Andreas Steinbach und Eduard Kratz, der für den erkrankten Toni Oldak einsprang, ging auf. Nikita Ovsjanikov (98 Kilogramm) gab gegen den ebenfalls sehr starken Julian Neumaier nur zwei Mannschaftspunkte ab, was für das Endergebnis mitentscheidend werden sollte.

Die Begegnung zwischen Ivan Zamfirov und Dario Dittrich (61 Kilogramm) war alleine schon das Eintrittsgeld wert. Es gab großartige Aktionen von zwei starken Ringern und am Ende siegte Zamfirov glücklich mit 12:16. Eugen Schell (66 Kilogramm) fand derweil kein richtiges Mittel gegen Lukas Benzing. Er unterlag zwar mit 7:0, kämpfte jedoch verbissen, um nicht drei Mannschaftspunkte abzugeben, was ihm auch gelang. In der Gewichtsklasse bis 86 Kilogramm hatte Ilman Saritov mit Florian Wölfle keine Mühe. Bereits nach zweieinhalb Minuten siegte Saritov mit großartigen Griffaktionen mit 0:16.

Einen tollen Kampf lieferten sich Luis Fening und Dominik Wölfle in der Gewichtsklasse bis 71 Kilogramm, den Fening mit 2:6 für sich entschied. Patrick Allgeier (80 Kilogramm) besiegte Elias Allgaier mit 0:8 Punkten und sicherte seiner Mannschaft drei Zähler.

Das große Rechnen begann. Noch zwei Kämpfe standen aus und die Lahrer Ecke war sich bewusst, dass vermutlich beiden Kämpfe verloren gehen. Die Frage war nur, wie hoch die Niederlagen ausfallen würden. Es stand 8:15 für die RG Lahr, was bedeutete, dass keine zwei Viererwertungen abgegeben werden durften.

Mike Köln (75A) war gegen den starken Jan Allgeier chancenlos. Er unterlag 16:0. Die Stimmung kochte in der bis auf den letzten Platz gefüllten Gemeindehalle in Hofstetten hoch. 12:15 stand es vor dem letzten Kampf und beiden Fanlagern war die Spannung anzumerken. Der Hofstetter Marius Allgaier (75B) besiegte Edi Semke hauchdünn mit 4:3, doch die Siegverkündung ging im Jubel der RG Lahr unter, hatte Semke doch mit seinem bärenstarken Kampf Hofstetten nur einen Mannschaftspunkt überlassen.

Am kommenden Samstag wird in der Geroldseckerhalle in Lahr-Reichenbach gefeiert. Um 19 Uhr ringt die RG Lahr II gegen die SGE Moosch um Platz fünf in der Bezirksliga. Die erste Mannschaft ringt um 20 Uhr gegen die RG Hausen-Zell.

„Ich bin so unfassbar stolz auf die Jungs, die Andreas Steinbach und ich, bis auf unsere zwei Neuzugänge Ivan Zamfirov und Ilman Saritov, mehr oder weniger trainieren, seit sie mit dem Ringen begonnen haben. Was gibt es Schöneres. Ich könnte weinen vor Freude und sicher ist meine Erkältung bis zum nächsten Kampf auskuriert“, so Trainer Toni Oldak am Telefon.