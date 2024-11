Starker 2005er-Jahrgang: Youngsters trumpfen mit dem SV Eutingen in der Bezirksliga auf

Youngsters trumpfen mit dem SV Eutingen in der Bezirksliga auf

1 Auf dem Bild sind (von links): Eric Seele, Jannik Pusch, Elijah Kiefer, Nick Gutekunst, Luca Winz, Henry Sattler und Liam Weyherter. Es fehlen noch Manuel Pflug und Fabian Rusko. Foto: Sattler

Jede Menge Spieler aus dem Jahrgang 2005 sind beim SV Eutingen vor dieser Saison zu den Aktiven gestoßen. Die Jugendarbeit in der Spielgemeinschaft mit Hochdorf und Vollmaringen funktioniert hervorragend. Wir stellen die Akteure vor und diese erklären, was ihnen beim SVE besonders gut gefällt.









Zur Saison 2023/24 gelang dem SV Eutingen die Rückkehr in die Bezirksliga: Die vergangene Saison beendete man auf einem starken 6. Platz und auch in dieser Spielzeit läuft es gut beim SVE. In der Vorrunde wurden bereits 31 Punkte gesammelt.