Starke Turnerinnen in Bräunlingen: Drei Aufstiege in fünf Jahren

Wie der TuS Bräunlingen zur Turnerinnen-Hochburg wurde: Die Sportlerinnen steigen bis in die Verbandsliga auf und schreiben dank Nachwuchsarbeit und Training eine Erfolgsgeschichte.

Die Turnerinnen des TuS Bräunlingen, die schon seit etlichen Jahren mit an der Leistungsspitze des Badischen Schwarzwald-Turngaus im Gerätturnen stehen, haben durch ihre drei Aufstiege von der Bezirksklasse bis hinauf in die badische Verbandsliga, innerhalb von fünf Jahren eine bisher einmalige Erfolgsgeschichte geschrieben.

Doch woher kommt die überragende Leistung im Kürturnen des Schwarzwald-Turngaus, mit der die TuS-Turnerinnen eine Ausnahmestellung im weiblichen Kürturnen an den vier Geräten geschafft haben?

Noch Anfang der 2020er-Jahre, als sie mit der ersten Mannschaft in der Bezirksklasse um Punkte turnten, hatte niemand, auch nicht große Optimisten, daran gedacht, dass fünf Jahre später wieder Verbandsligaturnniveau in Bräunlingen zu sehen sein wird.

Nach dem Aufstieg, zuerst von der Bezirksklasse in die südbadische Bezirksliga, und weiter in die gesamtbadische Landesliga, folgte nun die Landesligameisterschaft des badischen Turnerbundes und der direkte Aufstieg in die badische Verbandsliga.

Stabile Erfolgskurve

Hinzu kommen noch zwei Aufstiege aus dem Jahr 2024: dem der zweiten Mannschaft in die südbadische Bezirksliga und dem der dritten Mannschaft in die südbadische Bezirksklasse. Erfolge, die Bräunlingen zu einer Turnerinnenhochburg machen. Dies ist auf eine jahrelange, kontinuierliche Aufbauarbeit mit vielen qualifizierten Trainerinnen, die meist selbst früher aktiv in Turnteams mitgeturnt haben, zurückzuführen.

„Der jetzige Landesligasieg und damit verbundene Direktaufstieg in die Verbandsliga macht uns alle, das gesamte Team, sehr stolz“, so die beiden Trainerinnen Evi Haller und Melitta Maier. Es zeige aber auch, dass dies nur mit sehr viel Training zu Hause in der eigenen Halle, aber auch auswärts in noch besseren Geräteturnhallen möglich ist. Schon in der Altersstufe bis sechs Jahren ist das Ziel im Trainingsalltag, den Kleinen die Freude an der Bewegung zu vermitteln, sehr wichtig. Dabei wird auch auf die Förderung der motorischen Grundfertigkeiten und koordinativen Fähigkeiten bei den Trainingsgestaltungen in der Sporthalle viel Wert gelegt.

Freude an der Bewegung

Für die Turnerinnen des TuS Bräunlingen, die schon seit Jahren mit an der Spitze des weiblichen Turnens im Turngau stehen, sind beim Verein in der Bräunlinger Sporthalle gute Voraussetzungen gegeben, ihre Kürübungen ständig zu verbessern. Schwerpunkte der Aufbauarbeit waren zurückblickend die Jugendturnerinnen der Altersgruppe 15 bis 18 Jahre, wobei auch Mädchen jüngerer Altersgruppen dazugehörten. Die Turnerinnen wurden damals noch in die Gruppen „Aufbauriege“ sowie „Talentförderung“, je nach Leistungsstand, eingeteilt. Später wurde diese dann in Förder- und Leistungsriege umbenannt.

Die Gründung einer Leistungsriege im TuS Bräunlingen, einer Gruppe, die sich voll auf die Wettkämpfe im Schwarzwald-Turngau und den Pflicht- und Kürelementen einer Geräteübung verschrieben hat, lag im Jahre 1970 mit einigen Mädchen der Altersstufe 1959 bis 1963.

Dies war die Grundlage zur Leistungssteigerung im Gerätturnen im TuS-Turnteam der Mädchen. Mit den Jahren wurde die kleine Gruppe immer größer und auch leistungsstärker.

TuS Bräunlingen

Der TuS Bräunlingen

ist mit 980 Mitgliedern, darunter 475 Jugendliche und Kinder, der größte Verein in Bräunlingen. Rund 60 Trainerinnen, Übungsleiterinnen und Helferinnen – darunter 30 Übungsleiterinnen mit Lizenz – sorgen innerhalb der 21 Riegen für vielfältige Bewegungsmöglichkeiten mit und ohne Gerät. In den Jahren 2003 bis 2013 stellten die TuS-Turnerinnen bereits eine Mannschaft in der Landes- und auch Verbandsliga.