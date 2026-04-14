Starke Turnerinnen in Bräunlingen: Drei Aufstiege in fünf Jahren

Wie der TuS Bräunlingen zur Turnerinnen-Hochburg wurde: Die Sportlerinnen steigen bis in die Verbandsliga auf und schreiben dank Nachwuchsarbeit und Training eine Erfolgsgeschichte.
Die Turnerinnen des TuS Bräunlingen, die schon seit etlichen Jahren mit an der Leistungsspitze des Badischen Schwarzwald-Turngaus im Gerätturnen stehen, haben durch ihre drei Aufstiege von der Bezirksklasse bis hinauf in die badische Verbandsliga, innerhalb von fünf Jahren eine bisher einmalige Erfolgsgeschichte geschrieben.