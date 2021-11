2 Sechs Treffer steuerte Iva Buric zum Nagolder Sieg bei. Foto: Hofmann

Die ersten Auswärtspunkte sind eingefahren. Taten sich die VfL-Frauen bis dato in den Auswärtsspielen schwer damit, ihre Stärken wirklich konsequent umzusetzen, so scheint der Knoten jetzt geplatzt zu sein. Bei der HSG Rottweil überzeugten die Nagolder Handballerinnen jedenfalls auf voller Linie.















Link kopiert

HSG Rottweil – VfL Nagold 29:30 (12:18) - Gegen einen spielstarken Gegner erlebten die rund 80 Zuschauer in der Doppelsporthalle in Rottweil eine mitreißende Handball-Partie. Die Gastgeberinnen legten los wie die Feuerwehr, zogen gekonnt ein blitzschnelles Angriffsspiel auf, und zeigten dem VfL deutlich, dass sie gewillt waren, endlich ihre ersten zwei Punkte in der Landesliga-Saison einzufahren. Doch der VfL reagierte konzentriert. Die Abwehr stellte sich überraschend schnell auf die flink vorgetragenen Angriffe ein. Vor allem aber setzten die Nagolderinnen selbst konsequent als Antwort einen Treffer nach dem anderen.

Frühe Wende

Noch keine drei Minuten waren gespielt, da stand es bereits 4:2 für die Gastgeberinnen. Eine Minute später traf Alisa Kübler für den VfL zum 4:4. Damit war die Wende eingeleitet. Fortan sollte der VfL Nagold das Spiel dominieren und die Führung nicht mehr aus der Hand geben. Mit beeindruckenden sechs Toren Vorsprung ging es beim Stand von 18:12 für den VfL in die Pause.

Vorentscheidender Vorsprung

Für das Spiel war dieser Vorsprung vielleicht schon vorentscheidend. Die HSG jedenfalls zog in Halbzeit zwei nochmals das Tempo an, der Nagolder Angriff war nicht mehr ganz so effektiv wie in den ersten 30 Minuten. Dennoch hielt der VfL lange den Vorsprung. Nur in den letzten Minuten wurde es noch einmal überraschend spannend. Die HSG lag fünf Minuten vor dem Ende noch vier Tore zurück, setzte aber zu einem beeindruckenden Endspurt an. Vor allem die offensive Abwehr passte den Nagolderinnen gar nicht. Die Folge: Die HSG kämpfte sich heran. Zweieinhalb Minuten vor dem Ende der Partie wurde es nochmals richtig spannend: 28:29 stand es da. VfL-Coach Markus Renz nahm eine Auszeit und versuchte seine Spielerinnen etwas zu beruhigen. Für die Nagolder Erlösung sorgte schließlich Kreisläuferin Luisa Harr, als sie kurz darauf den 30. Nagolder Treffer setzte. Die HSG traf noch mal zum 29:30 und war zum Schluss auch in Ballbesitz, konnte aber in den wenigen verbleibenden Sekunden keinen Angriff mehr aufs Tor bringen.

Lob vom Trainer

"Wir haben ein gutes Auswärtsspiel abgeliefert", befand VfL-Trainer Markus Renz nach der Partie. Die hektischen Schlussminuten hätten in seinen Augen vielleicht verhindert werden können, wenn sich nicht Sophie Reime in der ersten Halbzeit am Knie verletzt hätte und danach nicht mehr voll eingesetzt werden konnte. "Das wäre sonst ihr Spiel gewesen", ist Renz überzeugt. Dem Gegner zollt Renz großen Respekt: "Ich fand die jetzt deutlich stärker als die HSG Baar oder die SG Owen-Lenningen, bei denen wir verloren haben." Der klare Unterschied: "Wir haben einfach deutlich besser gespielt als in den letzten Auswärtsspielen." Ein besonderes Lob gilt der Mannschaftsleistung. "Das hat heute einfach gepasst, im gesamten Team."

Statistik

Annette Maser (2), Sophie Reime (4/1), Alena Wolf (5), Madeleine Majer, Luisa Harr (2), Mira Hofmann, Iva Buric (6/2), Alisa Kübler (3), Marlen Dengler (2), Aline Rau (6/3), Aileen Hofmann, Cara Klenk und Denisa Ciornei (Tor).