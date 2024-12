Der Auftritt der Band Miss Understood um die Lahrer Sängerin Melissa Zucano beim „Before X-mas Konzert“ im vergangenen Jahr war ein großer Erfolg – deshalb tritt die Band nun wieder an. Beginn ist am Montag, 23. Dezember, um 20.30 Uhr im Schlachthof.

Seit der Gründung 2022 hat die Gruppe ein vielschichtiges Programm zusammengestellt. Es vereint viele Genres und spannt einen Bogen von den 1970er-Jahren bis zu den aktuellen Charts. Soul, Funk, Rock und Pop, aber auch Einflüsse aus Country, Reggae oder Hip-Hop sind zu hören. Songs von Aretha Franklin bis hin zu Whitesnake, Lizzo oder Sarah Connor zeigen die Bandbreite.

Beim traditionellen „Before-X-mas Konzert“ lädt sich die auftretende Band Gäste ein. In diesem Jahr sind es Larissa Mühlhaus und Claudio Versace.

Newcomerin auf der Bühne

Die erst 19 Jahre alte Larissa Mühlhaus brennt laut der Ankündigung für die Musik. Normalerweise begleitet sich die Sängerin mit der außergewöhnlichen Stimme selbst am Piano, freut sich aber schon darauf, an diesem Abend eine „richtige Band“ im Rücken zu haben. Versace verkörpert indes die kraftvolle Pop- und Tenorstimme aus Italien. Durch seinen Charme und seine mehreren Oktaven umfassende Stimme begeistert er ein breites Publikum, heißt es. Er ist der Vater von Melissa Zucano, die beiden sind seit vielen Jahren auch gemeinsam zu hören.

Melissa Zucano tritt seit Kindheitstagen auf. Ihre soulige Stimme begeistert sowohl bei Balladen als auch rockigen Powersongs, ihre Bühnenpräsenz reißt mit, wird in der Ankündigung betont.

Weitere Gesangsparts übernimmt Frank Domnik. Sein gesangliches Können und sein Können an der akustischen Gitarre hat er in Formationen wie den Poor Poets und Groove Tunes dokumentiert.

Die Rhythmusgruppe bilden Eddy Herrmann an den Drums, Fatmir Karagjyzi am Bass und Antje Brugger an den Percussions von der Bluesband Fat Pocket. Das harmonische Fundament der Gruppe besteht aus Elizabeth Audrey am Piano und Wolfram Frei an der E-Gitarre.

Karten im Vorverkauf (zwölf Euro) gibt es im Kulturbüro oder über www.eventfrog.de. An der Abendkasse kostet der Eintritt 15 Euro.