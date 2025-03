Starke Reaktion: HBW trotzt Widrigkeiten

Die 2200 Zuschauer in der Balinger Mey-General-Bau-Arena sahen eine erste Halbzeit, in der der HBW stark begann, dann in Schwierigkeiten geriet und sich gegen Ende wieder frei strampelte. Mit der Nummer 8 stand Neuzugang Magnus Grupe nach zwei gemeinsamen Trainingseinheiten erstmals im Aufgebot der „Gallier“ und so war Spielmacher Elias Huber nach langer Zeit mal wieder nicht auf sich alleine gestellt. Dennoch war der Rückraum im Nachholspiel gegen den TV Hüttenberg – das ursprünglich im Februar angesetzte Duell war aufgrund einer Grippewelle bei den Hessen verlegt worden – etwas schmächtig aufgestellt, denn neben Jannis Schneibel (Knie), Daniel Blomgren (Knie) und Jerome Müller (Leiste) musste auch Till Wente verletzt passen. Zudem fehlt Linksaußen Tim Grüner (Schulter).

HBW bekommt nach guten Start Probleme

Die „Gallier“ legten gut los, führten nach einem Überzahl-Treffer von Tobias Heinzelmann ins verwaiste Hüttenberger Tor in der siebten Minute mit 4:2. In der Folge aber hatten sie so ihre Probleme mit der Abwehr der Gäste, die früh attackierte mitunter in einer 3:3-Formation verteidigte. Mit einem 4:1-Lauf, den Paul Kompenhans vollendete (16.), drehte der Tabellendritte den Rückstand in eine 6:5-Führung. Nach dem 7:6 der Hessen durch Moritz Zörb (18.) befreite sich der HBW, fand wieder ein Mittel in der Offensive – und das hieß Csaba Leimeter. Mit vier Treffern in Serie drehte der ungarische Rückraumrechte das Spiel erneut und bescherte dem Team von Trainer Matthias Flohr einen 10:7-Vorsprung (26.), Daniel Ingason legte das 11:7 (27.) nach. Hüttenberg dampfte die Balinger Führung auf 11:9 ein, ehe Elias Fügel und Elias Huber mit ihren Toren noch für dem 13:9-Halbzeitstand sorgten.

Hüttenberg gelingt nach 39 Minuten der Ausgleich

Im zweiten Abschnitt war Hüttenberg schnell wieder dran. Der HBW tat sich gegen deren aggressive Abwehr schwer und nach 39 Minuten besorgte Moritz Zörb das 15:15. Die Antwort der Gallier aber ließ nicht auf sich warten. Leimeter schoss die Hausherren wieder in Front und nach weitere Treffern vom Robert Timmermeister und Sascha Pfattheicher (2) hatte der HBW die Nase mit 19:16 vorn. Hüttenberg war angeknockt. Tim Matthes, Leimeter und Pfattheicher schraubten die Führung auf 22:16 empor (47.).

Gegessen war das Ding aber natürlich noch nicht. Der TVH klopfte beim 24:21 noch einmal an, versuchte den Gastgebern mit einer offensiven Deckung Sand ins Getriebe zu streuen. Doch die blieben cool, hatten in Benedek Nagy einen gut aufgelegten Keeper zwischen den Pfosten und siegten auch dank zweier Grupe-Treffer am Ende mit 32:25.

Statistik

HBW Balingen-Weilstetten: Nagy, Kornecki; Matthes (2), Leimeter (11), Locher, Huber (1), Grupe (2) Ingason (1), Strobel, Santos, Timmermeister (3), Dyatlov (1), Fügel (1), Heinzelmann (2), Pfattheicher (8/3).

TV Hüttenberg: Shamir, Böhne; Schwarz (2), Kirschner (8/3), Theiß (1), P. Ohl, L. Ohl, Zörb (5), Spandau, Rüdiger, Haack (1), Klein (1), Kompenhans (5), Schreiber (2), Kuntscher.