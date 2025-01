1 Sieht schlimmer aus als es ist: Am Viadukt ahndete die Polizei meist das Handy hinter dem Steuer. Foto: Thomas Fritsch

Am Freitagnachmittag war die Polizei in Nagold stark präsent. Am Viadukt wurde kontrolliert, auch gab es Streifengänge in der Innenstadt. Was dahinter steckt? Wir hakten nach.









Link kopiert



Ab etwa 15 Uhr waren die Beamten in ungewöhnlich großer Zahl in Nagold im Einsatz. So kontrollierte die Polizei in großem Stil vorbeifahrende Fahrzeuge unterhalb des Viadukts an der Kreuzung Haiterbacher Straße und Goethestraße.