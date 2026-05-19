Starke Partnerschaft: Montendre bereitet Sulz einen großen Empfang

Das 50. Jubiläum der Partnerschaft zwischen Sulz und Montendre in der Charente-Maritime wird in Westfrankreich gefeiert. Ein Gast aus dem Neckartal kommt dabei besonders gut an.
Vier Tage voller Begegnungen, Musik und europäischer Freundschaft: Das Partnerschaftstreffen zum 50. Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Sulz und Montendre war für alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis. Die Reise sei sowohl bei der Hin- als auch bei der Rückfahrt reibungslos verlaufen, und vor Ort habe die Gäste ein abwechslungsreiches Programm erwartet, das die enge Verbindung zwischen beiden Städten eindrucksvoll sichtbar machte, teilt die Stadt mit.