Starke Männer in Schottenröcken: So liefen die Highland-Games in Prinzbach

So liefen die Highland-Games in Prinzbach

1 Zur Abkühlung ging es für die Teilnehmer bei sengender Hitze in den Pool. Foto: Schwendemann

Starke Männer in Schottenröcken trotzen der sengenden Hitze: Bei den Highland-Games in Prinzbach kamen die 2500 Zuschauer auch in diesem Jahr auf ihre Kosten. Nach den Anstrengungen in den verschiedenen Disziplinen stand bei den Teilnehmern der Sprung ins kühle Nass hoch im Kurs.









Sechzehn Mannschaften traten bei den Highland-Games in insgesamt sechs Disziplinen gegeneinander an. Neben der Uhr und der Schwerkraft war in diesem Jahr die Sommerhitze ein weiterer Gegner. Besonders gefragt war deshalb das kühle Nass im Becken, das für das „Splashing your Rival“ aufgebaut war. Nicht nur beim Sackschlagen fanden dort die Akteure eine willkommene Erfrischung.