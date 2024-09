Fit und einsatzbereit, so zeigte sich die Werkfeuerwehr der Unternehmensgruppe Fischer beim Towerrun auf den Testturm in Rottweil. Es ist der höchste Treppenlauf Westeuropas.

Beim Sprint auf die Aussichtsplattform in 232 Metern Höhe trugen die Feuerwehrleute ihre komplette Schutzausrüstung und ihre angeschlossenen Atemschutzgeräte. Das macht rund 25 Kilogramm zusätzlich zum eigenen Körpergewicht aus.

Jedes Jahr kommen dort die fittesten Feuerwehrleute zusammen und testen ihre Kondition. Die Feuerwehrmänner der Unternehmensgruppe Fischer starteten in Zweierteams in der schwersten Kategorie „Feuerwehr mit angeschlossenem Atemschutz“. Sie erreichten alle das Ziel und belegten in ihrer jeweiligen Altersklasse hervorragende Platzierungen.

Felix Fuhrer und Erik Hertkorn machen sich bereit für die 1390 Stufen. Foto: Fischer

Ziel des Towerruns ist es, Deutschlands höchste Aussichtsplattform über die Treppen schnellstmöglich zu erreichen, ohne dass dabei die Atemluft ausgeht, oder ein Läufer die Maske abnehmen muss.

Platz eins in 16:07 Minuten

Das Team um Andreas Kaupp, Mitarbeiter in der Entwicklung von Stahldübeln bei Fischer, und Philipp Großmann von Fischer Consulting, belegten mit einer neuen persönlichen Bestzeit Platz eins in ihrer Altersklasse und Platz acht in der Gesamtwertung, in der 113 Teams aller Altersklassen gewertet wurden. Sie benötigten nur 16:07 Minuten, um die 1390 Stufen zu erklimmen.

Neben den beiden erreichten auch die Fischer-Werkfeuerwehrmänner Felix Fuhrer, Mitarbeiter der Produktionslogistik, und Erik Hertkorn, Mitarbeiter bei Fischer Innomation, Florian Mayerhofer, Mitarbeiter im Projektmanagement, und Teampartner Dennis Reitinger von der Freiwilligen Feuerwehr Dornstetten, als auch das Team um Tim Rothfuß, Mitarbeiter in der zentralen Instandhaltung, und Philipp Ehniss von der Freiwilligen Feuerwehr Ebershardt die Aussichtsplattform in sehr guten Zeiten und mit starken Platzierungen.

Geschafft: Philipp Großmann und Andreas Kaupp in persönlicher Bestzeit auf 232 Metern Höhe. Foto: Fischer

„Die Veranstaltung war auch in diesem Jahr ein tolles Teamevent für alle. Unsere Werkfeuerwehr plant bereits jetzt die nächste Teilnahme im kommenden Jahr und nimmt auch in der Zwischenzeit an weiteren Wettkämpfen, wie zum Beispiel dem Schanzenlauf in Obersdorf, teil und zeigt, was sie kann“, sagt Fischer Feuerwehrkommandant Sven Delitzsch stolz.

Engagierte Werkfeuerwehr

Die Tumlinger Werkfeuerwehr ist seit vielen Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Unternehmensgruppe Fischer. Sie wurde 1970 gegründet, ist die einzige anerkannte Werkfeuerwehr im Landkreis Freudenstadt und ist eine komplett durch freiwillige Feuerwehrleute organisierte Wehr. Sie wird pro Jahr zu etwa 25 Einsätzen gerufen und absolviert rund 15 Übungen.

Auch Tim Rothfuß und Philipp Ehniss sind erfolgreich gestartet. Foto: Fischer

Auf Vorschlag des Kreisfeuerwehrverbandes Freudenstadt und des Ortsverbandes Waldachtal des Deutschen Roten Kreuzes erhielt die Unternehmensgruppe Fischer bereits zwei Mal vom Innenministerium die Auszeichnung zum „Ehrenamtsfreundlichen Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz“ des Landes BadenWürttemberg. Für seine hervorragenden Leistungen im Feuerwehrwesen erhielt Klaus Fischer 2018 die Ehrenmedaille in Gold des Landesfeuerwehrverbandes Baden-Württemberg.