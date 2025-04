Starke Joker beim 4:0: SC Lahr gelingt beim SV Linx ein Ausrufezeichen

1 Adriano Spoth (hier beim Hinspiel am Ball) und der SC Lahr haben in Linx eine beeindruckende Vorstellung geliefert. Foto: Künstle

Beim SV Linx legte der SCL eine der bislang besten Saisonleistungen an den Tag. 4:0 hieß es am Ende für die Gäste. Nachdem der SVL schon zwei Mal in dieser Spielzeit Lahr besiegt hatte, gelang den Dammenmühle-Kickern damit ein Ausrufezeichen.









Link kopiert



Verbandsliga: SV Linx - SC Lahr 0:4 (0:2). Die Kicker von der Dammenmühle hatten gegen Linx noch eine Rechnung offen. Nach dem Finaleinzug des SCL im Vorjahr, hatte der SV Linx in dieser Saison schon in der zweiten Pokalrunde alle Hoffungen auf den Cup bei den Lahrern zerstört. Mit 2:3 verlor das Team von Trainer Sascha Schröder und auch in der Liga gab es im Oktober eine 1:3-Niederlage.