1 Viel Einsatz war bei den Akteuren beider Mannschaften gefragt. Am Ende trennten sich Balingen und Pirmasens 0:0. Foto: Kara

Die Punkte geteilt haben die Fußballer der TSG Balingen in der Regionalliga Südwest mit den "Remis-Königen" vom FK Pirmasens. Wie schon im Hinspiel endete die Partie am Ende torlos 0:0.

Das Positive an der Nullnummer vorne weg: Mit dem 0:0 hielten die Eyachstädter einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt auf Distanz und blieben zum ersten Mal seit fünf Spielen wieder ohne Gegentor. Allerdings ist das Team von Balingens Cheftrainer Martin Braun auch seit 315 Minuten ohne eigenen Treffer.

Die Gäste aus der Pfalz waren mit der Empfehlung von vier Spielen ohne Niederlage nach Balingen angereist und gingen entsprechend selbstbewusst in der Anfangsphase in der Bizerba-Arena zu Werke. Pirmasens attackierte die TSG bereits am eigenen Strafraum und ließ die Gastgeber so nicht richtig ins Spiel kommen. Aber zur ersten richtigen Torannäherung kam der FK nach 15 Minuten durch einen Schuss von Salif Cisse, der aber am TSG-Gehäuse vorbei strich.

Schwer spielerisch zu glänzen

Auf dem schlecht bespielbaren Geläuf in der Bizerba-Arena war es für beide Mannschaften schwer spielerisch zu glänzen. Und so entwickelte sich in der Folge eine umkämpfte, aber über weite Strecken auch eine zerfahrene Partie, in der beide Teams oft mit langen Bällen das Mittelfeld überbrückten.

Die Gäste aus Pirmasens setzen dank ihrer robusten und großen Spieler auch auf Standards. Eine Ecke war es denn auch, die den Pfälzern die größte Möglichkeit der ersten Hälfte bescherte, als Yannick Griess aus elf Metern frei zum Kopfball kam, das Leder aber neben den Kasten von TSG-Torhüter Julian Hauser setzte, der wenig später aufgrund eines Platzfehlers über den Ball schlug; doch Dennis Krob war überrascht und vergab (44.).

So ging es torlos in die Halbzeitpause, und nach dem Seitenwechsel brachte TSG-Trainer Martin Braun Simon Klostermann für Felix Heim. Der Balinger Torjäger führte sich gleich gut ein: Nach einem weiten Einwurf von Sascha Eisele in den Strafraum klärte Pirmasens den Ball zu kurz; Cedric Guarino passte vom linken Flügel scharf in den 16-er zu Klostermann, der den Ball gut verarbeitete mit einem Drehschuss aus sechs Metern; aber FK-Keeper Benjamin Reitz war auf dem Posten und verhinderte so einen Rückstand seiner Mannschaft (50.).

TSG tat sich schwer

Die TSG war auch danach die spielbestimmende Mannschaft, tat sich aber in der Folge schwer, gegen die robusten und auch gut organisierten Pfälzer hochkarätige Torchancen heraus zu spielen.

Den Gästen ging es aber auf der Gegenseite auch nicht anders – bis zur Schlussphase, in der Pirmasens noch einmal eine Schippe drauflegte und tatsächlich noch zu Gelegenheiten kam, um die Partie für sich zu entscheiden: 84 Minuten waren gespielt, als "die Klub" konterte, und Cisse den Ball in den Strafraum Krob brachte, der bei seinem Abschluss aus fünf Metern aber noch von Jonas Vogler gestört wurde, und so konnte TSG-Keeper Hauser per Fußparade retten. Eine Minute später steckte Benno Mohr den Ball durch für den eingewechselten Luca Eichhorn, der aber im 1:1-Duell am Balinger Schlussmann scheiterte. So blieb es am Ende bei der torlosen Punkteteilung, die Balingen wohl mehr nützt als Pirmasens.