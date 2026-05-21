Starke Europa-League-Saison: Der SC Freiburg darf trotz Niederlage im Finale stolz auf sich sein

Trotz der Niederlage im Europa-League-Finale in Istanbul darf und sollte der SC Freiburg stolz sein auf das Erreichte in dieser Saison, findet unser Autor.
Am Ende hat es nicht ganz gereicht. Der Traum vom ersten großen Titel bleibt vorerst unerfüllt, der englische Topclub Aston Villa war im Europa-League-Finale beim 3:0 eine Nummer zu groß (lesen Sie in unserer Einzelkritik, wie sich die Spieler im größten Spiel ihrer Karriere geschlagen haben). Eine Enttäuschung war die Europapokal-Nacht in Istanbul jedoch keineswegs.