1 Rico Müller stand am Sonntag 90 Minuten auf dem Platz und spielte stark. Foto: Kara

Beim 2:0 der SGM Gruol/Erlaheim am Sonntag überzeugt der 32-Jährige in ungewohnter Rolle. Mit unserer Redaktion hat er über seine Rückkehr gesprochen.









Link kopiert



Auf Torjäger Fabio Müller musste die SGM Gruol/Erlaheim beim 2:0-Coup gegen die SGM Schramberg/Sulgen nach seinem Platzverweis in der Vorwoche verzichten – trotzdem stand ein Müller von Beginn an auf dem Platz. So spielte Fabios Bruder Rico, früher jahrelang für Erlaheim aktiv, von Beginn an und trug seinen Teil zum Sieg bei.