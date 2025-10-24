Stargast in Rottenburg: Früherer Fußballprofi Stefan Kuntz vermittelt eine Botschaft

Die Volksbank in der Region holte den früheren Fußballprofi und heutigen Sportfunktionär Stefan Kuntz als Stargast nach Rottenburg.
Es gibt sogenannte Keynote-Speaker, meist aus Sport, Politik oder Showbiz, die ihre Zuhörer für kurze Zeit mit in ihre Welt nehmen. Der frühere Fußballprofi und heutige Sportfunktionär Stefan Kuntz ist laut seiner Agentur sogar ein Fünf-Sterne-Hauptredner und die Agentur verspricht: „Wer Stefan Kuntz als Keynote-Speaker bucht, holt sich einen echten Leader auf die Bühne – mit Charisma, Erfahrung und einer Botschaft, die begeistert und bewegt“. Die Volksbank in der Region nutzte dieses Angebot und holte Kuntz als Stargast für ihr diesjähriges Mitgliederforum auf die Bühne der Rottenburger Stadthalle, die nahezu voll besetzt war.