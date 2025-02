Star-Zwist: Lively gegen Baldoni: Richter warnt vor öffentlichem Streit

1 Blake Lively und Ryan Reynolds haben Vorwürfe gegen Justin Baldoni erhoben - dieser antwortete mit einer Gegenklage. (Archivbilder) Foto: Uncredited/AP/dpa

Zuerst erhob Schauspielerin Lively schwere Vorwürfe gegen ihren Co-Star Baldoni - dann klagte auch er. Bei einer Anhörung vor dem Prozessauftakt mahnt ein Richter nun zur beidseitigen Zurückhaltung.









Link kopiert



New York - Bei einer ersten Anhörung im Rechtsstreit zwischen Blake Lively (37) und Justin Baldoni (41) hat ein New Yorker Richter deren Anwälte ermahnt, den Fall nicht weiter in der Presse auszutragen. Öffentliche Äußerungen hätten eine "erhebliche Wahrscheinlichkeit", die Geschworenen und damit das Verfahren zu beeinflussen, sagte Bezirksrichter Lewis J. Liman US-Medien zufolge.