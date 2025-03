Star-Zwist: Blake Lively kontert Verleumdungsklage von Justin Baldoni

1 Schauspielerin Blake Lively versucht, die Verleumdungsklage von Justin Baldoni abzuwenden. (Archivbild) Foto: Ian West/PA Wire/dpa

Der Rechtsstreit zwischen Schauspielerin Blake Lively und ihrem Co-Star Justin Baldoni nimmt eine neue Wendung. Baldonis Verleumdungsklage könnte das Aus drohen.









New York - US-Schauspielerin Blake Lively (37) hat bei Gericht beantragt, die Verleumdungsklage ihres Co-Stars Justin Baldoni (41) abzuweisen. Sie berufe sich dabei auf ein kalifornisches Gesetz, das Menschen, die Anschuldigungen wegen sexueller Belästigung erheben, vor rechtlichen Konsequenzen schützt. Das berichteten US-Medien. Livelys Anwälte reichten demnach einen entsprechenden Antrag beim Bundesgericht in New York ein.