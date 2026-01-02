Die 45 Jahre alte Spielerin bekommt eine Wildcard für das Grand-Slam-Turnier. Ihr Debüt im Melbourne Park liegt fast drei Jahrzehnte zurück.
Melbourne - Venus Williams wird nach fünf Jahren ihr Australian-Open-Comeback feiern. Die amerikanische Star-Tennisspielerin bekam eine Wildcard für das Grand-Slam-Turnier vom 12. Januar bis 1. Februar. Die Veranstalter teilten mit, dass die 45 Jahre alte Spielerin ihre Rückkehr in den Melbourne Park 28 Jahre nach ihrem dortigen Debüt feiern werde. Die Hauptrunde startet am 18. Januar.