171 Spiele hat Kaan Akkaya in der Regionalliga für die TSG Balingen absolviert. Nach seiner Zwischenstation beim Landesligisten SG Empfingen lief er am Wochenende zum ersten Mal in der Kreisliga auf. Im Trikot des FC Hechingen kämpft er im Frühjahr um den Aufstieg.

Anfänge im Weiherstadion

„Meine fußballerische Laufbahn hat in Hechingen angefangen. Ich bin dort groß geworden in der Jugend. Ich will einfach dem Verein helfen seine Ziele zu erreichen“, erzählt Akkaya, dessen Fokus sich vom Fußball mehr in Richtung Job verlagert hat. „Ich hab eine neue Arbeitsstelle angefangen und möchte beruflich mehr den Aspekt setzen.“

Die Lockerheit wiederfinden

Kaan Akkaya ist gebürtiger Hechinger und wohnt direkt am Weiherstadion. „Ich will in Hechingen wieder den Spaß finden, den ich immer beim Fußball hatte. Der Aufwand ist einfach nicht mehr so hoch, wie in anderen Ligen. Ich hoffe wieder die Lockerheit zu finden. Sonst hatte ich oft die Verkrampftheit im Training, immer Vollgas geben zu müssen.“

Ein neuer Abschnitt

Am Sonntag trug Kaan Akkaya das erste Mal in einem Pflichtspiel das Trikot des FC Hechingen. „In den Testspielen habe ich das Trikot auch schon getragen. Man denkt einfach an seine Kindheit zurück, wie man mit dem Fußball angefangen hat. Für mich war es jetzt der Beginn eines neuen Fußballabschnittes.“

Das Trikot mit der Nummer 9

Das Trikot mit der Nummer 9 trägt Akkaya eher zufällig: „Dazu gibt es keine besondere Geschichte. Ich wollte jetzt auch nicht jemand sein, der kommt und jemand die Nummer wegnimmt. Die 9 wurde mir beim ersten Freundschaftsspiel angeboten und deswegen habe ich die jetzt einfach beibehalten.“

Der erste Treffer

Der 29-jährige Techniker traf bei seiner Kreisliga-Premiere bereits in der 6. Spielminute zum 1:0 für seinen neuen Verein. „Auf dem kleinen Platz in Steinhofen gab es einen weiten Einwurf und ich hab gesehen, dass der gegnerische Sechser den Laufweg nicht mitgeht, den ich gehe. Dann kam der Ball auf den Stürmer, der hat zu mir abgelegt. Ich war acht Meter vor dem Tor und musste ihn nur noch einschieben. Ich glaube, dass man nicht besser in ein Spiel starten kann, wie mit einem frühen Tor“, erzählt der Mittelfeldspieler.

Standards sind sein Metier

Mit 6:0 gewann der FCH diese Auswärtspartie. In der 68. Minute wurde Akkaya ausgewechselt. „Das war eine Sicherheitsmaßnahme, damit ich nächste Woche wieder spielen kann.“ Positionstechnisch ist der Ex-Balinger flexibel, er muss nicht zwingend auf der 10 spielen. Eckstöße und Freistöße sind Akkayas Spezialität. „Bei Standards haben wir Potenzial, das müssen wir dann in engen Spielen auch nutzen.“

Zuschauer ins Stadion locken

Kaan Akkaya will nun möglichst verletzungsfrei bleiben und beruflich seinen Weg gehen und seinem FC Hechingen helfen den Aufstieg zu realisieren. „Der Verein hat viel Potenzial, wir haben eine gute Anlage, der Standort Hechingen ist auch nicht so schlecht. Wir wollen einen guten Fußball spielen und die Zuschauer wieder ins Stadion locken.“