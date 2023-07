Die Defensivspezialistin Chantal Hagel, die beim SV Eutingen (Kreis Freudenstadt) mit dem Fußballspielen angefangen hat, wurde von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg („MVT“) für die Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) nominiert. An der in dieser Saison bei 1899 Hoffenheim überragend spielenden Chantal Hagel führte kein Weg vorbei – erst recht nicht nach dem WM-Aus für Linksverteidigerin Carolin Simon, die sich im Länderspiel gegen Sambia (2:3) am Freitagabend einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

Nächste Station: VfL Wolfsburg

Nicht nur bei der Bundestrainerin steht die 24-Jährige, die im Februar 2022 ihr Debüt in der Nationalmannschaft feierte, aus Wildberg hoch im Kurs: Bereits im Januar hatte sich Champions-League-Finalteilnehmer VfL Wolfsburg zur kommenden Saison die Dienste der Defensiv-Allrounderin gesichert. „Nach meinen sieben Jahre in Hoffenheim, in denen ich mich sowohl sportlich als auch menschlich weiterentwickeln konnte, sehe ich den Wechsel zur kommenden Saison als nächsten Schritt meiner Karriere“, hatte Hagel zum Wechsel gesagt.

Nun folgt mit der Teilnahme an der WM ein weiterer Schritt. Hagel, die die EM im letzten Jahr nur knapp verpasst hatte, hatte ihre Karriere beim SV Eutingen begonnen und ab 2014 beim VfL Nagold fortgesetzt. Von dort ging es ins B-Juniorenteam des SC Freiburg und über die zweiten Mannschaften des SC und 1899 Hoffenheim in die Bundesliga.

Arbeit ohne Lohn

Auch finanziell dürfte sich die Lage für Hagel verbessern. In Hoffenheim verdient sie rund 2500 Euro – und was eigentliche ein Skandal ist: Wegen dieser im Vergleich mit männlichen Profis eher lächerlichen Summe verdient sie in ihrem Zweitjob als Referendarin in Hockenheim: gar nichts! So will es das baden-württembergische Landesbesoldungsgesetz (Paragraf 83), das die Anrechnung von anderen Einkünften auf Anwärterbezüge regelt. Dort heißt es: „Erhält ein Anwärter ein Entgelt für eine andere Tätigkeit innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes, wird das Entgelt auf die Anwärterbezüge angerechnet, soweit es diese übersteigt. Dies gilt auch, wenn der Anwärter einen arbeitsrechtlichen Anspruch auf ein Entgelt für eine in den Ausbildungsrichtlinien vorgeschriebene Tätigkeit hat.“

Zu Deutsch: Das Land Baden-Württemberg lässt Chantal Hagel kostenlos für sich arbeiten. Da kommt es auch der Wildbergerin entgegen, dass die Prämien für die WM von der Fifa erhöht worden sind. „Da sind wir sehr zufrieden, dass es so eine Entwicklung nimmt“, sagt Hagel dazu, legt ihr Hauptaugenmerk aber gleich auf einen anderen Punkt: „Für uns steht das Sportliche im Vordergrund.“ Und so kommentiert sie auch die Streichung des Gehalts für den „Zweitjob“: „Deshalb weniger Motivation für meine Tätigkeit aufzubringen, kommt für mich nicht infrage.“ Daher schuftet sie auf dem Platz und vor den Schulbänken weiter für ihre großen Träume. Sportlich gesehen formuliert die ihre Kapitänin Alexandra Popp: „Wir wollen Weltmeisterinnen werden. Wir alle fahren zu einem Turnier, um Titel zu holen!“

Das Aufgebot

Um dieses Ziel trotz der verpatzten Generalprobe zu erreichen, stehen insgesamt drei Torhüterinnen und neben Chantal Hagel noch 19 weitere Feldspielerinnen im Aufgebot. Janina Minge vom SC Freiburg wird als Ersatz mit zur WM fliegen.

Tor: Ann-Katrin Berger, Merle Frohms, Stina Johannes.

Abwehr: Sara Doorsoun, Chantal Hagel, Marina Hegering, Kathrin Hendrich, Sophia Kleinherne, Sjoeke Nüsken, Felicitas Rauch.

Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi, Jule Brand, Klara Bühl, Sara Däbritz, Laura Freigang, Svenja Huth, Lena Lattwein, Melanie Leupolz, Sydney Lohmann, Lina Magull, Lena Oberdorf, Alexandra Popp, Lea Schüller.