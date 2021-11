1 Sie ist ein bekannter deutscher Musical-Star, die gebürtige Furtwangerin Sabrina Weckerlin. Jetzt ist sie in Hamburg als Elsa in "Die Eiskönigin – Das Musical" zu erleben. Foto: Julian Freyberg

Sabrina Weckerlin wird in Hamburg zur "Eiskönigin". Sie machte damit einen riesigen Sprung nach oben und ist fasziniert von "wahrer Disney-Magie, atemberaubenden Kostümen und großartiger Musik". Ein weiterer Traum wird für die Künstlerin nun auch mit einem Auftritt bei "Wetten dass" wahr. Am 6. November können sie die Zuschauer in einer bezaubernden Inszenierung zum 40. Jubiläum der TV-Serie im ZDF erleben.















Furtwangen - Die Künstlerin Sabrina Weckerlin ist in Furtwangen aufgewachsen. Geboren wurde sie am 8. Februar 1986 in Villingen-Schwenningen. Schon frühzeitig war sie von Musik begeistert und nahm seit ihrem elften Lebensjahr eine klassische Gesangsausbildung wahr. Die Mitwirkung in verschiedenen Bands machte sie in einem weiten Umkreis bekannt. In Hamburg besuchte sie die Joop van Ende Academy und wurde bald zur jüngsten Hip-Hop-und Jazzdancelehrerin.

Eine Karriere steil nach oben

Durch Unterstützung der "Bravo" konnte sie ein dreijähriges Studium beginnen. Der Start in ihre Karriere war im Jahr 2004 in Berlin, als sie die Rolle der Constance in "Die drei Musketiere" übernahm. Die Liste der Musical-Titel beweist ihren kometenhaften Aufstieg: "Elisabeth", "Dirty Dancing", "Wicked", "Marie Antoinette" oder "Bonifatius", "Die Päpstin", "Tarzan" und "Next to Normal". Neben Auftritten auf verschiedenen Bühnen erreichte sie im Jahr 2014 einen Meilenstein, als sie den dritten Platz in der Kategorie "Beste Musical-Darstellerin" der "Musical1"-Wahlen erreichte. Daneben gewann sie im Jahr 2016 Silber als eine der beliebtesten Musical-Darstellerinnen und 2019 konnte sie das Soloalbum "I´m not done yet" herausgeben.

Engagement beim Hamburger Theater an der Elbe

Jetziger Höhepunkt ist die Rolle der Königin Elsa im Hamburger Theater an der Elbe. Das "Stage Theater an der Elbe" entstand 2013 in Hamburg-Finkenwerder. Das moderne Gebäude besticht durch seine 10 000 Edelstahlschindeln, hat ein zweistöckiges Foyer und die innere Glasfassade ist bis zu zwölf Metern hoch. 1850 Sitzplätze warten auf die Besucher. Erreichbar ist das Theater per Fähre von den St. Pauli-Landungsbrücken aus.

Das Musical "Die Eiskönigin"

Das Musical "Die Eiskönigin" besteht aus zwei Akten. Elsa heißt die Regentin, die magische Fähigkeiten besitzt. Aber aus Versehen lässt sie Winter in ihrem Reich entstehen. Es entsteht eine dramatische Atmosphäre und die Königin verlässt das Land, um sich und die Menschheit zu schützen. Ihre Schwester Anna, Weggefährte Kristoff und dessen Rentier sowie Schneemann Olaf suchen die Königin.

In zweieinhalb Stunden entwerfen Regie und Künstler ein betörendes, modernes Märchen mit vielen Musiktiteln. Lichteffekte und Requisite tun das Übrige, um eine Traumwelt zu entstehen zu lassen. Sabrina Weckerlin hatte vergangene Woche bereits einen öffentlichen Publikumserfolg und Premiere wird am 8. November sein – darauf werden zahlreiche Auftritte folgen.