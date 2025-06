Stanley-Cup-Finals: 1:6-Pleite: Oilers chancenlos gegen die Titelverteidiger

1 Oilers-Coach Kris Knoblauch und seine Stars Leon Draisaitl (r) und Connor McDavid haben die dritte Final-Partie bei den Florida Panthers verloren. Foto: Nathan Denette/The Canadian Press/AP/dpa Die Edmonton Oilers und Eishockey-Star Leon Draisaitl sind in Spiel drei der Finalserie um den Stanley Cup ohne Chance gegen die Champions aus Florida. Die Kanadier hoffen nun auf das nächste Spiel.







Sunrise - Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben in der Finalserie um den Stanley Cup einen heftigen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Kanadier verloren Spiel drei bei den Florida Panthers deutlich mit 1:6. Die Panthers führen die Best-of-Seven-Serie mit 2:1 an. Draisaitl konnte in der Partie gegen die Titelverteidiger keine Akzente setzen und blieb ohne Scorerpunkt.