1 Das Video der Auseinandersetzung in Schwenningen, bei der eine Stange und eine Holzlatte zu Waffen wurden, geht weiterhin viral. Foto: Eich/Whatsapp

Die Polizei wehrt sich gegen Vorwürfe, sie würde im Fall der brutalen Stangen-Attacke in Schwenningen nicht ermitteln. Der Vorfall hatte für Aufsehen gesorgt.















Villingen-Schwenningen - Noch immer ist das Video, welches eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in der Bärenstraße zeigt, in aller Munde. Anwohner hatten gefilmt, wie es an einem Samstagnachmittag Anfang Oktober zwei Personen mit einer Stange und einer Latte auf einen glatzköpfigen Mann abgesehen hatten.

Auf Anfrage unserer Redaktion hatte sich das Polizeipräsidium Konstanz zunächst schmallippig gezeigt. Der Vorfall sei zwar bekannt, "es hat sich jedoch weder ein Geschädigter zu einer Körperverletzung noch Sachbeschädigung gemeldet und es gibt bislang keine Ermittlungsansätze". Der dabei entstandene Eindruck, dass die Beamten der Straftat nicht nachgehen, sei jedoch falsch, wie Polizeisprecher Jörg Kluge auf erneute Nachfrage erklärt.

Polizei analysiert Video

Nachdem sich zahlreiche Leser darüber echauffiert hatten, dass sich die Ermittlungsanstrengungen trotz der gefährlichen Körperverletzung möglicherweise in Grenzen halten, gewährt Kluge einen Einblick in die bisherigen Bemühungen der zuständigen Stellen.

Das Video, welches in den sozialen Netzwerken viral geht und auch den Weg zu den Schwenninger Beamten gefunden hatte, sei analysiert worden, "es liefert aber keine eindeutigen Identifizierungshinweise". Leser hatten zudem angemerkt, dass es in der Straße – insbesondere vor dem Wettbüro – schon mehrfach zu ähnlichen Szenen gekommen sei. Kluge: "Ob der Vorfall in Zusammenhang mit dem genannten Wettbüro steht, wird natürlich bei den Ermittlungen geprüft."

Zeugenbefragungen laufen ins Leere

Letztlich hätten die Beamten eine schwierige Aufgabe vor sich, den Sachverhalt zu klären. "Das keine Ermittlungsansätze vorliegen bedeutet nicht, dass der Sache nicht nachgegangen wird. Aber es macht die Ermittlungen eben schwierig, wenn Zeugenbefragungen ins Leere laufen und bislang weder Täter noch Opfer bekannt sind", so der Polizeisprecher.

"Der Hinweis, dass einer der Beteiligten in der Gegend bekannt sein soll, hat bislang nicht zur Feststellung von beteiligten Personen geführt", erklärt er hinsichtlich der Informationen unserer Redaktion, wonach einer der Täter in der Vergangenheit mehrfach in dem Bereich aufgefallen war.

Zeugen werden gesucht

Warum aber bislang auf einen öffentlichen Zeugenaufruf verzichtet wurde, blieb offen. Kluge erklärt jedoch, dass Hinweise zu den beteiligten Personen dem Polizeirevier in Schwenningen mitgeteilt werden können. Denn: "Zum Sachverhalt wird nach wie vor ermittelt, der Vorgang ist nicht abgeschlossen."