Standstreifen gesperrt: Ersthelfer löscht brennendes Auto auf A 81 bei Weigheim

1 Polizei und Feuerwehr sind auf der A 81 im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: Heidepriem

Ein Ersthelfer konnte am Freitagabend bei einem Autobrand auf der A 81 bei Weigheim wohl Schlimmeres verhindern.









Am Abend hatte ein Auto auf der A 81 zwischen der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen und der Abfahrt Tuningen zu brennen begonnen. Der Fahrer stellte laut Polizei sein Fahrzeug auf dem Standstreifen ab. Dort kam ein Ersthelfer dazu und löschte den Brand noch vor Eintreffen der Feuerwehr. Ob der Retter in der Not einen Feuerlöscher dabei hatte oder möglicherweise ein Kasten Bier geopfert wurde, ist noch nicht bekannt.