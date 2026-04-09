Standortumfrage der IHK: So steht es um den Wirtschaftsstandort im Kreis Lörrach

Der jetzt veröffentlichte IHK-Standortmonitor für den Regierungsbezirk Freiburg zeigt deutlichen Handlungsbedarf auf. Die Politik ist gefordert.
Wie zufrieden sind die Betriebe im Regierungsbezirk Freiburg? Welche Standortfaktoren schätzen sie und: Was muss besser werden? Antworten liefert die jetzt veröffentlichte Standortumfrage der Industrie- und Handelskammern, an der im vergangenen Jahr 1724 Unternehmen teilgenommen haben. Sie bewerteten ihre Zufriedenheit in den fünf Handlungsfeldern „Verkehr und Infrastruktur“, „Kosten und Flächen“, „Arbeitskräfte und Qualifizierung“, „Wirtschaftsförderung und Verwaltung“ und „Lebensqualität“.