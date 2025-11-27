Standorte in Stuttgart und Freiburg: Drees und Sommer setzt bei ihren Bauprojekten auf Digitalisierung

Die Firma Drees und Sommer setzt bei ihren Bauprojekten eigene Software und KI ein, um Prozesse zu vereinfachen.

Bei der Digitalisierung hat Deutschland noch großen Nachholbedarf. Auch auf den Baustellen ist das nicht anders. Doch dort gibt es aufgrund der Datenmengen und komplexen Abläufe ein großes Potenzial. Das hat auch die Firma Drees und Sommer (Dreso) mit Hauptsitz in Stuttgart erkannt. „Ein starker Fokus unseres Unternehmens liegt auf der Digitalisierung“, erklärt Pressesprecherin Barbara Wiesneth beim Gespräch mit unserer Redaktion in der Freiburger Niederlassung.

Dreso hat es sich zur Aufgabe gemacht, viele Abläufe und Prozesse auf Baustellen zu vereinfachen. „Wir integrieren jedes Bauprojekt separat in eine App“, erklärt Bauingenieur René Bukenberger. Über diese App laufe dann die gesamte Kommunikation innerhalb der Baustelle. „Das macht es für alle Beteiligten des jeweiligen Projekts einfacher, Informationen auszutauschen“, zeigt Bukenberger auf. Durch die KI-gestützte Echtzeitüberwachung der Baustelle mithilfe von Fotos und Videos lasse sich der Baufortschritt sowohl für den Kunden als auch die Baufirmen jederzeit nachverfolgen.

KI hilft bei der Erkennung von Problemen

„Die Einführung der Bauarbeiter in die App am Anfang eines Bauprojekts ist immer sehr interessant. Viele sind anfangs skeptisch oder belächeln die Neuerung noch“, sagt der Bauingenieur. Aber im laufenden Betrieb würden die meisten die Vorteile erkennen.

Auch im Bereich der Projektplanung ist die KI eine wertvolle Hilfe. „Die KI unterstützt uns, Planungsinformationen schneller auszuwerten. Kollisionen oder unlogische Anordnungen – etwa falsch positionierte Türen oder Schalter - werden mittels 3D Modellen frühzeitig erkannt“, erklärt Bukenberger. So könne man eingreifen und den Plan anpassen.

Auch beim Neubau der Kinder- und Jugendklinik in Freiburg war die Firma Drees und Sommer beteiligt. Foto: Alexander Blessing

Bei der Datenanalyse greift Dreso auf eine eigene Datenbank zurück. Dort sind alle Projekte des Unternehmens eingespeist. „Das hilft uns dabei, wenn wir unsere Angebote kalkulieren, da wir besser einschätzen können, was ein Projekt am jeweiligen Standort kosten wird“, zeigt Wiesneth auf. So sei die Chance auf einen Zuschlag größer.

Baustellenabläufe werden mithilfe von KI optimiert

Neben der Planung und der Umsetzung von Bauprojekten ist Dreso auch in der Entwicklung tätig. Mit der Firma Würth zusammen hat Dreso Installationsmodule für die Gebäudetechnik entwickelt. Diese Module werden in der Fabrik komplett vorgefertigt und müssen auf der Baustelle nur noch eingebaut werden. „Das beschleunigt die Prozesse auf der Baustelle enorm“, erklärt der Bauingenieur.

Bei der Optimierung der Abläufe auf Baustellen werden ebenfalls KI und digitale Werkzeuge eingesetzt. „Wir können aus unseren digitalen Bauwerksmodellen logistische Kennwerte – etwa Materialmengen oder benötigte Transporte – herausziehen und diese mit Hilfe von KI gezielt auswerten und abfragen“, erklärt Bukenberger. So lassen sich lange Standzeiten von Lkw und die Lagerzeiten des Materials optimieren.

René Bukenberger ist Digitalisierungsexperte bei Drees und Sommer. Foto: Drees und Sommer

Auch wenn auf den Baustellen von Dreso schon viel Technik und KI eingesetzt wird, ganz ohne Personal geht es noch nicht: „KI nimmt uns viele Alltagsaufgaben ab. So haben wir mehr Zeit für die wesentlichen Aufgaben – und das wird in Zukunft noch weiter zunehmen. Mit klaren Leitplanken und einer gewissenhaften Prüfung der KI-Ergebnisse lässt sich das Potenzial erst richtig ausschöpfen“, ist der Digitalisierungsexperte von Dreso überzeugt.

Digitalisierung als Antwort auf Fachkräftemangel

Bukenberger sehe aber auch künftig weiteres Potenzial, um die Digitalisierung auf Baustellen voranzutreiben. Nicht zuletzt bei anhaltendem Fachkräftemangel sei dies der richtige Weg.

Wie groß das Potenzial noch ist, zeigt er am Beispiel USA: „Dort wird bereits mit robotergestützten Verfahren experimentiert – etwa beim automatisierten Ausbau oder beim Setzen vorgefertigter Module“, gibt der Bauingenieur einen Ausblick auf Zukunftsmodelle.

Drees und Sommer

Die Firma

Drees und Sommer (Dreso) mit Hauptsitz in Stuttgart ist ein international tätiges Beratungsunternehmen für Bau- und Infrastrukturprojekte, hat etwa 6500 Mitarbeiter an über 70 Standorten. Am Standort Freiburg hat Dreso rund 70 Mitarbeiter. Dreso ist jährlich an rund 6800 Projekten beteiligt.