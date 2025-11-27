Standorte in Stuttgart und Freiburg: Drees und Sommer setzt bei ihren Bauprojekten auf Digitalisierung

Die Firma Drees und Sommer setzt bei ihren Bauprojekten eigene Software und KI ein, um Prozesse zu vereinfachen.
Bei der Digitalisierung hat Deutschland noch großen Nachholbedarf. Auch auf den Baustellen ist das nicht anders. Doch dort gibt es aufgrund der Datenmengen und komplexen Abläufe ein großes Potenzial. Das hat auch die Firma Drees und Sommer (Dreso) mit Hauptsitz in Stuttgart erkannt. „Ein starker Fokus unseres Unternehmens liegt auf der Digitalisierung“, erklärt Pressesprecherin Barbara Wiesneth beim Gespräch mit unserer Redaktion in der Freiburger Niederlassung.