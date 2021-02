Standorte in Belgien und Luxemburg Haiterbacher MEVA übernimmt Acropol Gruppe

Strategisch bedeutsam

Für den in Haiterbach im Schwarzwald beheimateten Schalungshersteller MEVA ergeben sich mit dem strategisch bedeutenden Schalungszentrum in Belgien und dem Standort Luxemburg neue Möglichkeiten für den kontinuierlichen Ausbau der Vertriebsaktivitäten in den Nachbarländern. Landen liegt zwischen Brüssel und Lüttich in der Provinz Flämisch-Brabant, nahe der Region Wallonien und der Europastraße 40. Kunden in den Beneluxstaaten könnten nun auf das umfangreiche Produktportfolio und die "optimale Betreuung von MEVA" zugreifen. Bauunternehmen im Nordosten Frankreichs und im Westen Deutschlands profitieren von der Nähe der Standorte durch eine schnellere und flexiblere Belieferung.