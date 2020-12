Standort in Hechingen Bentley ist Top-Arbeitgeber des Jahres

"Aufgrund der ländlichen Lage und der Konkurrenz direkt vor der Haustür ist es nicht immer einfach, geeignetes Personal zu gewinnen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Auszeichnung sowie die ungefilterten Einblicke für potenzielle Bewerber sehr wertvoll sind, um sich ein erstes Bild von uns zu machen", erklärt Personalleiterin Kirsten Laupp. Und weiter: "Oft kommen die Kununu-Bewertungen schon im Vorstellungsgespräch zur Sprache. Ich stelle dabei fest, dass die Bewerber bereits im Vorfeld ein Gespür für unsere Unternehmenskultur entwickelt haben und eine Vorstellung davon haben, wie wir uns von anderen Unternehmen abheben."

Diese Auszeichnung ist nicht die einzige, die Bentley vom Focus Business Magazin in diesem Jahr erhalten hat. Erst im Oktober wurde das Unternehmen als Focus- Wachstumschampion 2021 ausgezeichnet.

Mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 44 Prozent (2016 bis 2019) konnte es seine Erfolgstory (45 Prozent von 2015 bis 2018) nahezu unverändert fortsetzen. Bentley kann sich damit, wie im vergangenen Jahr, zu den nach eigenen Angaben am stärksten wachsenden Unternehmen Deutschlands zählen. "Wir haben auch in Zukunft noch viel vor. Dabei gehört es zu unseren Zielen, weiterhin stark zu wachsen und den Standort in Hechingen kontinuierlich auszubauen. Ohne den engagierten Einsatz unserer Mitarbeiter und dem Zugewinn von qualifiziertem Personal ist das nicht möglich", sagt Geschäftsführer Sebastian Büchert.