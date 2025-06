Standort in Empfingen vor dem Aus: CDU-Politiker Mack macht Ceratizit Mut

1 Der Ceratizit-Standort in Empfingen soll 2026 geschlossen und die Produktion verlagert werden. Foto: Florian Ganswind Der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Mack appelliert eindringlich an die Konzernleitung von Ceratizit. Er warnt vor den wirtschaftlichen Auswirkungen auf die ganze Region.







Der politische Druck auf die Geschäftsführung von Ceratizit wächst. Nun meldet sich auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus Mack, zuständig für den Wahlkreis Calw/Freudenstadt, mit einem eindringlichen Appell an das Unternehmen zu Wort. In einem Schreiben an die Konzernzentrale in Luxemburg äußert Mack Kritik an der geplanten Werksschließung in Empfingen und stellt die langfristige Perspektive der Entscheidung infrage.