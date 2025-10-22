Standort gefunden: Schönbronn bekommt einen Blitzer

1 Hinter der weißen Absperrung (rechts) soll der Blitzer in Richtung Mariazell aufgestellt werden. Foto: Ziechaus Am Rand eines Gartens in Schönbronn nahe der Ortsausfahrt Richtung Mariazell soll eine stationäre Blitzanlage aufgestellt werden, empfahl der AUT Schramberg.







Link kopiert



Nach der Suche für einen geeigneten Standort an der Ortsdurchfahrt Schönbronn konnte nach mehreren Gesprächen mit der Eigentümerin eines Grundstücks ein Stellplatz gefunden werden. Nach der Entfernung von dichten Hecken soll die stationäre Messanlage auf einer Teilfläche am Rand eines Gartens in Richtung Mariazell aufgestellt werden. Die Kosten belaufen sich auf rund 20 000 Euro; im laufenden Haushalt können 10 000 Euro generiert werden, der Rest läuft über überplanmäßige Mittel.