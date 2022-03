1 Das kommunale Guckloch-Kino, das von Ehrenamtlichen betrieben wird, hat noch bis zum Jahr 2024 einen Mietvertrag im Cinema-Gebäude in der Friedhofstraße in Donaueschingen. Das Gebäude soll danach abgerissen werden. Foto: Julian Singler

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Die Zukunft des Kommunalen Kinos Guckloch und des kommerziellen Betriebs steht in den Sternen. Das Donaueschinger Cinema-Gebäude soll abgerissen werden, da der Erhalt zu viel Geld verschlingen würde. So kam in Gemeinderat zur Sprache, was mit den aktuellen Mietern passiert.















Link kopiert

Donaueschingen – Ein Kino zu haben, das ist ein Stück Lebensqualität. In Donaueschingen gibt es das im alten Franzosen-Kino, dem Cinema in der Friedhofstraße. Der Guckloch-Verein zeigt Besuchern sein Programm, und über Leopold Winterhalder, den Betreiber der Kronen-Lichtspiele in Titisee-Neustadt, gibt es auch ein kleines kommerzielles Angebot.