Standesamt in Rottweil: Wie beliebt ist das Schnapszahl-Datum bei Heiratswilligen?

Schnapszahl-Daten gelten bei vielen Paaren als besonders attraktiv für den Start ins Eheleben. Mit dem 26.06.2026 steht das nächste bevor. Wie stark ist der Andrang in Rottweil?

Ob als Glücksbringer oder praktische Merkhilfe: Ein Schnapszahl-Datum für den Hochzeitstag ist bei vielen Paaren beliebt. Auch in Rottweil, wie wir auf Nachfrage bei der Stadt erfahren. Dort findet am Freitag die maximal mögliche Anzahl an Trauungen statt, berichtet uns Pressesprecher Tobias Hermann.

Fünf Paare lassen sich am 26.06.2026 im Rottweiler Standesamt trauen. Ein ebenfalls begehrter Termin in diesem Jahr sei der 06.06.2026 gewesen, erfahren wir. „Dieser war lange im Voraus ausgebucht, auch hier waren also fünf Hochzeiten“, teilt Tobias Hermann mit. Und erklärt dazu: „Es war aber auch ein Samstag, dies macht den Termin noch beliebter“.

Die Schnapszahl 05.05.2025 sei mit zwei Trauungen beispielsweise nicht so nachgefragt gewesen, was sicherlich auch mit dem Wochentag zusammenhänge.

Mit dem prächtigen Ratssaal steht in Rottweil natürlich eine besonders festliche Location für standesamtliche Trauungen zur Verfügung. Das ganze Jahr über finden rund 150 Trauungen statt. Die Zahlen variierten jedoch immer ein bisschen, so Tobias Hermann. 2025 waren es mit 164 mehr Hochzeiten, im Jahr davor mit 120 deutlich weniger.

Und wie lange im Voraus sollte man sich seinen Wunschtermin sichern? Die beliebten Termine, vor allem die Samstage, würden zum Teil schon ein Jahr im Voraus gebucht, teilt der städtische Pressesprecher dazu mit. Viele Hochzeitspaare reservierten ein paar Monate vorher ihren Termin, es gebe aber auch wenige, die sich sehr kurzfristig entscheiden würden.

Über verfügbare Termine könne man sich auch direkt auf der Homepage der Stadt informieren.