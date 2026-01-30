Standesamt erteilt Auskunft: Das sind die beliebtesten Vornamen in Freiburg

Bei den beliebtesten Vornamen in Freiburg gab es auf den vorderen Plätzen wenig Bewegung. 45 Prozent der Neugeborenen erhielt einen Zweitnamen.
Freiburgs Eltern haben den Namen Sophia/Sofia im vergangenen Jahr 41 Mal vergeben. Die Spitzenposition gibt Sophia/Sofia nur ungern ab: Von 2022 bis 2025 war sie nur einmal nicht auf Platz eins. Knapp dahinter mit 38 Nennungen ist Emilia. Sie kletterte vom siebten Rang auf den zweiten Platz. Wie Emilia ist auch Lilly/Lilli/Lily um fünf Positionen hochgerutscht. Diesen Namen haben 33 Babys bekommen. Das Standesamt Freiburg fasst dabei in der Statistik ähnlich klingende Namen mit anderen Schreibweisen zusammen.