Zum 125-jährigen Bestehen von ARaymond in Lörrach hat Hubert Bernnat ein Standardwerk verfasst: eine Chronik über Innovation, Mut und einen Geist, der das neue Europa formte.

1899 eröffnete ARaymond seinen Betrieb an der Lörracher Teichstraße, im vergangenen Jahr wurde das Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen gefeiert. Das heutige Weltunternehmen für Befestigungslösungen mit Hauptsitz in Grenoble hat eine wechselvolle Geschichte erlebt – geprägt wurde sie nicht zuletzt von den politischen Erschütterungen der Epochen.

Ausstellung im Dreiländermuseum geplant Großes beginnt im Kleinen: 2022 lernte der Historiker Hubert Bernnat bei einer Jubilarfeier die Familie Raymond kennen – sie war als Zeichen ihrer Wertschätzung langjähriger Mitarbeiter aus Frankreich angereist. Die gute Verbindung der „Chnopfi“ – wie die Firma in Lörrach genannt wird – zu ihren Mitarbeitern hat Tradition. Bernnat war seinerzeit als ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters zugegen und kam rasch mit Alain und Antoine Raymond ins Gespräch – man war rasch auf der gleichen Wellenlänge.

Die Firma hatte damals schon eine Jubiläumsausstellung im Dreiländermuseum im Sinn. Bernnat sicherte seine Unterstützung für die Ausstellungstexte zu. Indes zeigte sich das Unternehmen bald schon offen für eine umfangreichere Publikation, insbesondere über die Aufarbeitung der Firmengeschichte im Zweiten Weltkrieg – hierüber war der Familie nur wenig bekannt: ARaymond war von 1939 bis 1945 in Lörrach enteignet.

Günter Rapp bewahrte die Geschichte der Firma

Bernnat intensivierte seine Recherchen und fand heraus, dass ARaymond in Räumen auf dem ehemaligen Schöpflin-Areal in Brombach sowohl alte Maschinen und Werkzeuge als auch Geschäftsunterlagen und Dokumente in Leitz-Ordnern, Folianten, Heften und Mappen aufbewahrte. „Zu verdanken ist dies vor allem Günter Rapp, dem langjährigen Vertriebschef der Firma“, sagt Bernnat.

Der Historiker sichtete das umfangreiche Material und begann nach zweijähriger Forschungsarbeit mit der Aufbereitung der Lörracher Firmengeschichte, die schließlich deutlich über die vorgesehenen Museumstexte hinaus ging – immer unterstützt von der Geschäftsleitung.

Rund 300 Seiten stark sollte die Jubiläumsschrift werden. Es wurden 728: ein gewaltiges Werk, das weit über sämtliche bislang erschienenen Publikationen über ARaymond hinausgeht und im Übrigen auch ins Französische übersetzt wird.

Grundlegende Konstanten des Unternehmens

Bernnat war beeindruckt von der Akkuratesse, mit der die Bücher geführt wurden. In dieser detaillierten Bündelung der Unternehmensgeschichte finden sich grundlegende Konstanten: „Die Firma ist immer innovativ geblieben und hatte den Mut, antizyklisch zu investieren“, sagt Bernnat. Kürzlich erst wurde in Lörrach der neue „Campus“ an der Teichstraße eröffnet: ein gutes Beispiel für die zukunftsweisende Transformation eines Areals. Und eine Investition, so Bernnat, die nicht ausschließlich für die Gegenwart, sondern vor allem mit Blick auf die Zukunft getätigt wurde.

Und: „ARaymond ist immer ein Familienunternehmen geblieben, das seine Werte lebt – bis heute“, sagt er. Deutlich werde das etwa am Verhalten der Familie während und nach dem Zweiten Weltkrieg.

Man muss wissen: Die Nationalsozialisten, so Bernnat, haben während des Zweiten Weltkriegs in Grenoble zahlreiche Verbrechen begangen. Auch ein Mitglied der Familie Raymond fiel diesen zum Opfer. Jean Perrochat, der Raymond-Geschäftsführer in Lörrach, musste mit Kriegsbeginn nach Grenoble zurückkehren. Dort hatte er sich dem Widerstand im Vercors, dem gebirgigen Hinterland von Grenoble, angeschlossen, erklärt der Historiker.

Um so bemerkenswerter, dass die Familie nach Kriegsende beschloss, den Standort Lörrach unter ihrer Regie wieder in Betrieb zu nehmen – und zwar unter der Leitung von eben jenem Jean Perrochat, „der die Geschäftsführung mit großer Menschlichkeit und wirtschaftlichem Weitblick bis 1974 ausübte“, schreibt Bernnat.

Die deutsch-französische Versöhnung im Blick

Dieser Entscheidung der Familie Raymond lag die feste Überzeugung zugrunde, dass Frieden in Europa nur gemeinsam mit Frankreich und Deutschland möglich ist.

Schon wenige Wochen nach Ende des Krieges wurde eine Haltung gelebt, aus der mit den Jahren ein neues Europa geformt wurde.

Weitblick, Pragmatismus, und Menschlichkeit

Dass diese Haltung nicht ausschließlich von politischem Weitblick und wirtschaftlichem Pragmatismus, sondern auch von großer Menschlichkeit geprägt war, zeigte sich auch an einer Geste, die, so Bernnat, „alles andere als selbstverständlich war“: Jean Perrochats Ehefrau hatte 1936 eine Kinderweihnachtsfeier eingeführt, bei der die Kinder der Mitarbeiter mit Geschenken bedacht wurden. Allem zum Trotz, was in den Jahren des nationalsozialistischen Terrors geschehen war, wurde auch diese Feier im Jahre 1947 wieder aufgenommen. Es gibt sie bis heute.