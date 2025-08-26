Zum 125-jährigen Bestehen von ARaymond in Lörrach hat Hubert Bernnat ein Standardwerk verfasst: eine Chronik über Innovation, Mut und einen Geist, der das neue Europa formte.
1899 eröffnete ARaymond seinen Betrieb an der Lörracher Teichstraße, im vergangenen Jahr wurde das Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen gefeiert. Das heutige Weltunternehmen für Befestigungslösungen mit Hauptsitz in Grenoble hat eine wechselvolle Geschichte erlebt – geprägt wurde sie nicht zuletzt von den politischen Erschütterungen der Epochen.