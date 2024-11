Von 7.30 Uhr bis 13 Uhr können verschiedenste Advents- und Nikolausobjekte sowie Weihnachtsgebäck und Linzertorte erworben werden.

Neben Krippchen und verschiedenen beleuchteten Arrangements wird es natürlich auch gekranzte Werke geben.

Da bereits am Folgetag der erste Advent ist, wird nicht so viel aufs Geratewohl vorbereitet wie in vergangen Jahren. Wer dennoch gerne einen Kranz erwerben möchte, kann sich im Vorfeld direkt an den Elternbeirat wenden.

Per E-Mail an maluki-schramberg@web.de kann vorbestellt werden, wenn konkrete Gestaltungswünsche umgesetzt werden dürfen. Es kann die Kranzform, also länglich oder rund gewählt werden, und im letzteren Fall verschiedene Größen mit 20, 30 oder 40 Zentimetern Durchmesser.

Moos, Reisig oder Thuja

Bekranzt werden kann mit Moos oder Reisig und Thuja und auch die Farben der Kerzen und der Dekoration kann den Wünschen angepasst werden.

Erlös für die Einrichtung

Der Erlös des Standes kommt wie in allen Jahren den Kindern des Martin-Luther-Kindergartens zugute.