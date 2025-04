Stammzellenspender berichtet in Horb: 172 Schüler lassen sich typisieren

1 Am MGG (von links): Margrit Link-Neumann, Christian Schaal, Alexandra Braun, Markus Rettenmeier, vorne in Rot: sieben Schulsanitäter, hinten: Hans-Joachim Eckert, Markus Steinhart, Georg Neumann Foto: Lions Club Horb-Sulz

„Ich würde es wieder tun“ sagte Bas Rikken, Schüler der Beruflichen Schule Horb, in seinem Bericht vor 120 Schülern in der Beruflichen Schule und vor 80 Schülern am Martin Gerbert Gymnasium. Die Rede ist von einer Stammzellen-Spende.









In seinem Bericht erwähnte er, dass er selbst vor zwei Jahren bei der vom Lions Club Horb-Sulz organisierten Stammzellen-Typisierung mitmachte. Anfang dieses Jahres, kam dann der Anruf, ob Rikken bereit wäre, Stammzellen nun konkret für einen Notfall zu spenden, was er dann gemacht hat. Damit hat er einer über 30-jährigen Frau das Leben gerettet. Schließlich braucht man bei Blutkrebs, um diesen heilen zu können, einen exakt passenden Spender (in Form von Blut oder Knochenmark), um überleben zu können. Diese benötigten „passenden“ Spender, kann man nur in Form einer Stammzellen-Typisierungsaktion finden.