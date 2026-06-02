Stammtisch mit Bürgermeister: Darum hat Hardt den grün-schwarzen Koalitionsvertrag geprägt

Nicht nur die Bürgermeisterwahlen am 21. Juni standen im Fokus des Bürgermeister-Stammtischs im Leos.
Helmut Haberstroh sprach das Ärgernis mit dem Biotop im Gewerbegebiet Feurenmoos an und erkundigte sich nach dem neuesten Stand. Zwei Landtagsabgeordnete der Grünen, berichtete Bürgermeister Michael Moosmann, seien jüngst in Hardt gewesen und hätten sich das Ganze angeschaut. „Beide sind davon ausgegangen, dass wir beim Gewerbegebiet keinen ökologischen Ausgleich gemacht hätten“, so der Bürgermeister. Dieser sei aber sehr wohl gemacht worden. Und: „Beide sagten ,Das macht keinen Sinn’“. Sie versprachen, dass sie sich für Änderungen einsetzen würden.