Stammtisch in Schramberg: Grüne wollen sich weiterhin für Gerechtigkeit einsetzen

Der Stammtisch fand im Spunden statt. Mit dabei waren viele neue Mitglieder, die sich auch sehr aktiv in den Wahlkampf eingebracht hatten. „Wir werden weiter für soziale Gerechtigkeit kämpfen“, betonte Sonja Rajsp-Lauer, Sprecherin der Kreisgrünen. Das geht aus einer Mitteilung von Moni Marcel für die Grünen Rottweil und Tuttlingen hervor. „Wir hatten ein super Wahlprogramm mit vielen Punkten, die Familien entlasten“, sagte sie zudem, dieses sei jedoch nicht zu den Menschen durchgedrungen. Stattdessen hätten viele die AfD gewählt, die ja genau das Gegenteil wolle, nämlich Steuergeschenke für Reiche und Mehrbelastung für Familien.

Nach der Einigung in Berlin betont Sonja Rajsp-Lauer nun: „Wir Grünen handeln klimaverantwortlich. Wir haben das reinverhandelt, was SPD und CDU nicht beachtet haben. Die CDU hat drei Jahre nur blockiert, wir ermöglichen das nun“, so Rajsp-Lauer.

Es gehe darum, nicht aus Parteitaktik zu handeln, sondern für das Land. Nun müssten längst anstehende Infrastrukturmaßnahmen in Angriff genommen werden: Schulen, Straßen, Gleise und Brücken saniert werden. Ebenso dringend seien Klimaschutzmaßnahmen, „damit wir uns vor Hochwasser und Dürren schützen können“, so Grünen-Sprecher Thomas Busch.

Jetzt heißt es für die Grünen erst mal am Wahlprogramm für die Landtagswahl 2026 mitzuarbeiten. Dazu nimmt eine vierköpfige Rottweiler Delegation am Grünen Parteikonvent in Stuttgart-Fellbach teil und bringt ihre Ideen ein.

Sonja Rajsp-Lauer dazu: „Wir leben gut und gern im ländlichen Raum – mit starken Gemeinschaften, viel Natur, engagierten Vereinen und einer hohen Lebensqualität. Damit das so bleibt, brauchen wir gute Infrastruktur, eine verlässliche Gesundheitsversorgung und Zukunftsperspektiven für Landwirtschaft, Handwerk und Mittelstand“.

Besondere Freude macht den Kreisgrünen, dass trotz enttäuschendem Wahlergebnis die Zahl der Unterstützer steigt: Inzwischen ist man bei über 150 Mitgliedern angelangt. Und die Zeichen stehen schon wieder auf Wahlkampf: Am Donnerstag, 27. März wird ab 19.30 Uhr im Kapuziner in Rottweil der Kandidat für die Landtagswahl im Frühjahr 2026 nominiert.

Nächste Möglichkeit des Austausches steht an

Wir wollen Ihre Meinung hören und laden alle Interessierten herzlich zu unseren regelmäßigen Stammtischen ein – eine offene Runde für Fragen, Ideen und gute Gespräche über die Zukunft unserer Region. Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf den Austausch!“, heißt es dazu in weiterer Ausführung. Der nächste Stammtisch der Grünen ist am Dienstag, 8. April, um 20 Uhr in der „Sonne“ in Zimmern.