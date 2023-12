Stammsitz in Albstadt: Groz Beckert kündigt ab 1. Januar 2024 Kurzarbeit an

1 Zum Jahresbeginn geht Groz Beckert am Albstädter Stammsitz in Kurzarbeit – voraussichtlich bis einschließlich April. Gründe seien ein nachlassender wirtschaftlicher Aufschwung und sinkende Umsätze. Foto: Frank Luger

Ab 1. Januar 2024 wird das Unternehmen Groz Beckert am Stammsitz in Albstadt in Kurzarbeit gehen, die mit einer „Schließwoche“ in der ersten Januarwoche beginnt. Dieser Schritt sei laut Unternehmen notwendig, um die Kosten der Marktlage anzupassen.









Das Unternehmen Groz Beckert hat mitgeteilt, dass es an seinem Stammsitz in Albstadt in Kurzarbeit gehen wird. Zum 1. Januar 2024 wird die Arbeitszeit um 20 Prozent reduziert. Den Auftakt wird eine Schließwoche in der ersten Kalenderwoche machen; die Kurzarbeit wird voraussichtlich bis einschließlich April 2024 aufrechterhalten.