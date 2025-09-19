Stammheimer Jubelpaar: Der Artikel zur Goldenen Hochzeit hat Tradition

Marie-Luise und Kurt Schäuble sind seit 50 Jahren verheiratet – und glücklich miteinander. Sie berichten aus einem Leben voller Engagement und Herausforderungen, aber auch Dankbarkeit.
Im Jahr, als Romy Schneider und Daniel Biasini heirateten, Volkswagen den ersten Polo herausbrachte und die Hesse-Stadt gerade Calw-Hirsau hieß, da standen in Stammheim Marie-Luise und Kurt Schäuble vor dem Altar. Das war am 23. August 1975. Ein halbes Jahrhundert später feierten die beiden, wieder in der Martinskirche, ihre goldene Hochzeit.