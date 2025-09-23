Stammheim feiert: Am Samstag dreht sich alles ums Thema Wald

Die Schöpfung zu bewahren, ist das Ziel des Nachhaltigkeitsausschusses der Kirchengemeinde Stammheim-Holzbronn. Dafür lassen sich die Mitglieder einiges an Veranstaltungen einfallen.

Etwas tun, das bleibt: Das ist die Intention des Nachhaltigkeitsausschusses der evangelischen Kirchengemeinde Stammheim-Holzbronn. Dieses Jahr drehen sich alle Veranstaltungen, die das Team organisiert, ums Thema Wald. Zum Abschluss findet am Samstag, 27. September, ein Waldfest auf dem Stammheimer Rathausplatz statt, und der ganze Ort soll mitfeiern.

„Wir möchten Schöpfungsbewahrung mehr leben“, erklärt Philipp Rottach, Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde Stammheim-Holzbronn den Gedanken, der hinter dem Nachhaltigkeitsausschuss steckt. Das Anliegen, langfristig etwas zu verändern, das verbindet die Mitglieder der ökumenischen Gruppe. Für dieses Anliegen wollen sie auch ihre Mitmenschen begeistern. „Wir wollen die Leute ins konkrete Mitmachen einladen“, erklärt Rottach.

Zuerst stehen Kartoffeln und Streuobstwiesen im Mittelpunkt

Womit er bei Kartoffeln, Streuobstwiesen und dem Wald angekommen wäre. Denn seit 2023 waren das die gewählten Jahresthemen. Die Hauptzielgruppe, erklären Rottach und sein Team-Kollege Ralf Baral, sind Familien mit Kindern. Denn Letztere, das kennt der Pfarrer von daheim, sitzen gerne mal mit dem Handy auf dem Sofa. Die Veranstaltungen zum Jahresthema liefern einen Grund, das Smartphone auf die Seite zu legen, und rauszugehen in die Natur.

Im ersten Jahr standen die Kartoffeln im Mittelpunkt. Zentnerweise hätten sie 2023 die gelben Knollen verteilt – damit Schulkinder sie einpflanzen können. Im Jahr darauf ging es um Streuobstwiesen. Einer dieser Wiesen im Ort nahm sich der Nachhaltigkeitsausschuss an, stellte ein Kreuz dort auf und feierte auf der Wiese beispielsweise einen Gottesdienst. Mit Unterstützung des Obst- und Gartenbauvereins wurden die Bäume dann auch fachmännisch geschnitten.

2025 steht der Wald im Mittelpunkt, seit Mait finden immer wieder passende Veranstaltungen statt. Zum Auftakt gab es einen Gottesdienst mit dem Waldkindergarten, und das Nachhaltigkeitsteam verteilte an Stammheimer Grundschüler unzählige Baumsetzlinge, die diese als „Wald im Glas“ heranziehen dürfen. Um das zu erklären und die Kinder ins Thema einzuführen, hatte Waldpädagogin Stephanie Hoevels, ebenfalls Teil des Teams, sogar einen Film gedreht.

Was sich an Setzlingen lernen lässt: Die Natur ist empfindlich

Wie viele der Setzlinge inzwischen gewachsen sind und tatsächlich bald wieder im Wald eingepflanzt werden können, das wird sich noch zeigen. Denn offenbar, das berichten Baral und Rottach, haben nicht alle Setzlinge überlebt. Die Natur ist empfindlich und reagiert auf alles, was passiert: Auch das lässt sich lernen im Themenjahr Wald.

Anderes hat reibungslos geklappt: So fand ein Waldspaziergang mit Stadtförster Karlheinz Kollmannsberger statt, die Konfirmanden fällten gemeinsam einen Baum, bei einer Aktion entdeckten Kinder die „Tiere des Waldes“, und bei den „Adlerhorsttagen“ bauten sie Wald Cars, also Fahrzeuge aus dem, was im Wald zu finden ist.

Die Ideen, die gehen dem Nachhaltigkeitsausschuss nicht aus. „Das Team ist einfach klasse“, findet Ralf Baral. Neben ihm, Rottach und Hoevels gehören noch Joe Schwarz, Otto Härdter und Susanne Fischer dazu. Und nächstes Jahr? Nach drei Jahren stellt sich diese Frage auch für Philipp Rottach: Wie soll es weitergehen? Womöglich in einer anderen Form? Für Ralf Baral ist auf jeden Fall klar: „Ich möchte nächstes Jahr wieder so eine Aktion unterstützen.“

Das gibt es beim Waldfest zu erleben

Das Waldfest

findet am Samstag, 27. September, auf dem Stammheimer Rathausplatz statt. Ab 13 Uhr gibt es dort Essen und Trinken, ab 14 Uhr spielen die Jagdhornbläser, ein Mitmachquiz sowie Spielstraße und Bastelecke für die jungen Besucher stehen auf dem Programm. Außerdem wird Berthold Reichle, der künftige Co-Leiter des Nationalparks Schwarzwald, interviewt. Der ganze Ort ist eingeladen, und viele Stammheimer bringen sich beim Fest ein. Außerdem beginnt um 16.30 Uhr ein gemeinsamer Gottesdienst der christlichen Gemeinden in Stammheim.