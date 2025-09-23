Stammheim feiert: Am Samstag dreht sich alles ums Thema Wald

Die Schöpfung zu bewahren, ist das Ziel des Nachhaltigkeitsausschusses der Kirchengemeinde Stammheim-Holzbronn. Dafür lassen sich die Mitglieder einiges an Veranstaltungen einfallen.
Etwas tun, das bleibt: Das ist die Intention des Nachhaltigkeitsausschusses der evangelischen Kirchengemeinde Stammheim-Holzbronn. Dieses Jahr drehen sich alle Veranstaltungen, die das Team organisiert, ums Thema Wald. Zum Abschluss findet am Samstag, 27. September, ein Waldfest auf dem Stammheimer Rathausplatz statt, und der ganze Ort soll mitfeiern.